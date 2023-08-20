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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرائق الغابات في كندا.. آلاف الأسر يفرون من النار

صدى البلد

جعلت الأحوال الجوية القاسية، بما في ذلك الظروف الجافة بشكل غير طبيعي ودرجات الحرارة المرتفعة، الحرائق هي الأسوأ في تاريخ البلاد وفقا لما نشرته صنداي تايمز. 

تم إعلان حالة الطوارئ في كولومبيا البريطانية حيث اندلعت أسوأ حرائق غابات في تاريخ كندا في جميع أنحاء البلاد، مهددة مدنها.

صدرت أوامر لنحو 35 ألف أسرة بالمغادرة، و30 ألفا أخرى تحت إنذار الإخلاء. وقال مسؤولون إن عددا "كبيرا" من المباني قد دمر مع ارتفاع بعض ألسنة اللهب إلى ارتفاع 400 قدم. قال ديفيد إيبي، رئيس وزراء كولومبيا البريطانية، "إننا نواجه أسوأ موسم حرائق غابات في تاريخ مقاطعتنا". 

 

لقد وصل هذا الوضع غير المسبوق إلى ذروته. في الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، تدهور الوضع بسرعة كبيرة. الوضع لا يمكن التنبؤ به في الوقت الحالي، وهناك بالتأكيد أيام صعبة قادمة".

 

يشتعل أكثر من 1000 حريق في جميع أنحاء البلاد، وبذلك يرتفع عدد الحرائق التي اشتعلت خلال الصيف إلى أكثر من 5700 حريق.

 

لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن 8000 ميل من المناظر الطبيعية قد "دمرت". ساهمت الظروف الجافة بشكل غير طبيعي ودرجات الحرارة المرتفعة في الكارثة.

 

تم إخلاء أكثر من 2400 منزل ليلة الجمعة حيث اندلع حريق في التلال والجبال. قال جيسون برولوند، رئيس الإطفاء: "لقد كافحنا بشدة لحماية مجتمعنا. لقد قاتلنا ما يعادل 100 عام من الحرائق في ليلة واحدة. تحول الليل إلى نهار بسبب الوهج البرتقالي للسحب والنار".

 

على بعد أكثر من 1000 ميل شمالًا، تتجه الحرائق نحو يلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية بكندا. تم إجلاء حوالي 19000 من سكان المدينة البالغ عددهم 20000 نسمة، وغادر الناس بالسيارة أو بالطائرة. ليس من الواضح متى سيتمكنون من العودة.

كندا أخبار حرائق

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