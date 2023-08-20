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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"الشناوي" مستنكرا الهجوم على "الحلو": كبار الفنانين غنوا لدول عربية

طارق الشناوي
طارق الشناوي

استنكر الناقد الفني طارق الشناوي، حالة الجدل والهجوم على الفنان محمد الحلو عقب غناء " عمار يا سعودية"  بدلا من "عمار يا اسكندرية" وذلك خلال الحفل الغنائي الذي أحياه الحلو ضمن فاعليات كاسيت 90 بمدينة جدة في السعودية.

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وقال "الشناوي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع مساء اليوم الأحد عبر فضائية etc ، أن هناك مبالغة في ردود الفعل المسيئة والمتجاوزة وغير المبررة  لما فعله الحلو، مؤكدا ان ما فعله الحلو ليس به أي إساءة او خطأ، متسائلا هل الأغنية تم إعادة تسجيلها وإلغاء تتر مسلسل "زيزينيا" واصبح "عمار يا سعودية"   فالأغنية الأصلية التي كتابها احمد فؤاد نجم ولحنها عمارها التشريعي والتتر كما هو والأغنية كما هي .

وقال الشناوي : السوشيال ميديا اشتغلت بالعدوى، لدرجة ان  احد الشخصيات المرموقة،  طالبت بمعاقبة الحلو عدم الغناء لمدة ثلاث سنوات على ما فعله، تخيلي ان نحرم من صوت محمد الحلو ثلاث سنوات لانه قال عمار يا سعودية، ولن يتم تغير هوية الاغنية.

وتابع  ديع الصافي غني "عظيمة يا مصر"  وفيروز غنت لمصر، وام كلثوم لما غنت "يا بغداد ياقلعة الاسود"  لم يحدث اي هجوم،   ولم يقل احمد امال القاهرة بتعمل ايه؟ لما عبدالحليم حافظ ارتدى الزي الكويتي وغنى "يا هلي يا هلي"  من الحان وكلمات اللهجة الكويتية لم يحدث هذا الضجيج.

وأعرب الشناوي عن سعادته بعودة الفنان محمد الحلو، مطالبه بعدم الاختفاء مرة اخرى لاسيما انه اهم الاصوات على الساحة الفنية خلال ال40 السنة الاخيرة، واحد اهم عناوين مصر الغنائية .
 

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