وزارة العمل: متجروش وراء الإعلانات الوهمية للوظائف.. فيديو

قالت هبة أحمد، مدير عام إدارة التشغيل بوزارة العمل، إنه يمكن التعرف على فرص العمل عبر مكاتب التشغيل في المحافظات.

وأضافت هبة أحمد مدير عام إدارة التشغيل بوزارة العمل، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "ملف فرص العمل من أهم ملفات وزارة العمل"، لافتة: "حريصون على توفير فرص عمل للشباب سواء ذكور أو إناث".

وحذرت من الإعلانات الوهمية، قائله: "متجروش وراء الإعلانات الوهمية للوظائف"، موجهة نصيحة للشباب، قائله: "عليكم التأكد من الوظائف المختلفة، من خلال مكاتب التشغيل والوزارة، وتجنب النصب والاحتيال".

وأشارت: "لدينا إصرار على عرض وظائف حقيقية، ويمكن للمواطن الذهاب لمكاتب التشغيل والبحث عن فرص العمل المناسبة له أو الدخول للموقع الخاص بالوزارة"، موضحه: "تلقينا طلبات من 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة لشغل 4120 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة".

