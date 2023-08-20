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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يعلق على نبأ فسخ عقد أحمد حجازي مع اتحاد جدة

صدى البلد

علق احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق علي حقيقة فسخ نادي اتحاد جدة مع حجازي .

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر :" اتمنى يكون خبر فسخ تعاقد الاتحاد مع ⁧‫#حجازي‬⁩ غير صحيح.. ححازي يستحق التقدير من ادارة الإتحاد..قائد محترف بمعنى الكلمة يستحق المساندة ".

دخل اتحاد جدة في مفاوضات مع عدد من المدافعين، من أجل ضم تدعيمات جديدة على مستوى مركز قلب الدفاع، ويعد السعودي عبد الإله العمري، الأقرب لتدعيم دفاع العميد، في الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تعويض غياب أحمد حجازي، بالتزامن مع ارتباط اسم الأخير بالرحيل والعودة إلى صفوف الأهلي مرة أخرى.

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