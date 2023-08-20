ميدو لجماهير الزمالك بعد أزمة رحيل مجلس الإدارة: اطمنوا الخير جاي

علق أحمد حسام ميدو، على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددا على أنه سيظل داعما للزمالك مهما كان اسم المسؤول.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الموقف ليس سهلا، ولكني أطمئن جماهير الزمالك، الكل يعمل داخل النادي بغض النظر عن من المسؤول".

وأضاف: "ننظم معسكرا لقطاع الناشئين، وأيا كان من الموجود أدعم الزمالك مع أي مسؤول ونعمل على حل كل المشاكل الموجودة في قطاع كرة القدم".

وواصل: "الخير جاي للزمالك إن شاء الله، وأوجه التحية للمجلس السابق، كان لابد من تقديم استقالتهم".

واختتم: "في وقت من الأوقات مهم إنك ترفع إيديك وتقول إنك خلاص مش هتعرف تكمل".

