خطوة هامة.. حامد فارس عن تجديد مصر لدعم الحل الليبي

علق الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، على دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع ثلاثي يضم رئاسة مجلسي النواب و الدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.

وقال حامد فارس، خلال مداخلته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، "خطوة هامة تؤكد على أنه هناك رغبة حقيقية من قبل الأفراد في ليبيا لإيجاد أرضية مشتركة لتكون هي النواة التي يتم البناء عليها في الفترة القادمة لإيجاد تفاهمات سياسية حقيقية".

الاجتماع الأول من نوعه

وأوضح، أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي و المشير خليفة حفتر و المستشار عقيلة صالح باعتبارهم أفراد مهمة و مؤثرة بالمشهد الليبي.

وأضاف، أن الدولة المصرية تؤكد على المساعي في إيجاد الحلول السلمية و السياسية، و العمل بشكل كبير على إيجاد صيغة توافقية حاكمة في المشهد الليبي، ثم بعد ذلك الانطلاق إلى تكوين المؤسسات الليبية سواء رئاسية أو برلمانية.

