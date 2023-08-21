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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير النشاط الرياضي المستقيل يفجر مفاجأة حول الزمالك.. فيديو

صدى البلد

أكد أحمد عبد الدايم، مدير النشاط الرياضي المستقيل بالزمالك، استمراره في عمله لتسيير الأعمال إلى حين تعيين مدير رياضي جديد لنادي الزمالك، ممن سيدير الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، الذي يُبث عبر قناة «صدى البلد»، «نحن مستمرون في العمل إلى حين تعيين أشخاص جدد».

وأوضح قائلًا: «نحن قدمنا اعتذارًا حتى تكون اللجنة الجديدة او مجلس الإدارة الجديد أمام فرصة اختيار أشخاص جدد.. نحن تحت أمر الزمالك ونرفع الحرج عن الجميع».

 

وأضاف قائلًا: «اعتذرت حتى لا يكون هناك إحراج للوزارة أو لأحد، ولكن الوزارة إذًا رأت أن استمرارنا في مصلحة الزمالك فلن نرفض ذلك».

 

وتابع: «نحن بالأمس أنهينا المستحقات المالية لفريق كرة اليد وللإعارات سواء كريم هنداوي، ونحن نعمل فقط لصالح الزمالك وأنا غير محسوب على أحد».

 

وشدد عبد الدايم قائلًا: «أنا لم أكن مجبرًا على الاستقالة لأني بحكم اللائحة أنا موجود، ولكني اعتذرت بإرادتي»، مضيفًا: «المجلس المقبل إذا أراد استمراري في الزمالك فأنا متواجد وأنا تحت أمر الزمالك».

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