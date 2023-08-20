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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات فنية متنوعة ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالإسكندرية

صدى البلد

قدم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم /الأحد/، مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية، ضمن المبادرة الصيفية التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت عنوان "ثقافتنا في إجازتنا"، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.
تضمنت الفعاليات حفلا فنيا لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو طارق شعبان، حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من أجمل أغنيات الطرب الأصيل، منها (جانا الهوى، بكرة يا حبيبي، سواح، في يوم وليلة، عللي جرا، ما تفوتنيش أنا وحدي، أنا بعشقك، ليه خلتني أحبك).
كما تضمنت الفعاليات حفلا آخر أحيته فرقتا كفر الشيخ والمنيا للفنون الشعبية، حيث قدمتا خلاله عروضهما الفنية المستوحاة من الفلكلور الشعبي.
كما تم افتتاح معرض فني بعنوان "إسكندرية في عيون أولادها" يضم 200 عمل فني نتاج الورش الفنية التي أقيمت بمرسم الطفل والمواهب وذوي الاحتياجات الخاصة، للأطفال في المرحلة العمرية من 8 إلى 16 سنة.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" تُقدم على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وتشارك فيها الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة من مختلف محافظات مصر؛ بهدف تبادل الثقافات والتعرف على التراث الشعبي لمختلف المحافظات، وإحياء الأشكال التراثية الفنية التي اندثرت أو على وشك الاندثار.
 

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