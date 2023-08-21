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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صندوق مكافحة الادمان: ننسق مع التعليم لإدراج مكون عن أضرار المخدرات بالمناهج

صدى البلد

أوصت الدراسة التقييمية التي أجراها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق على عينة من طلاب المدارس بعد تطبيق البرنامج الوقائى لحماية الطلاب من تعاطى المخدرات ، تطوير وإدراج مكون توعوي في مناهج التعليم يشمل جميع المراحل التعليمية وبما يتواكب مع التطورات التي طرأت على القضية وتناول الموضوعات بالامتحانات.

ثقافة رفض التدخين والمخدرات

إضافة إلى أهمية دعم أنشطة ومسابقات طلابية رياضية وفنية خاصة بثقافة رفض التدخين والمخدرات أعمال مسرحية ومهرجانات فنية ودورات رياضية ، ووضع مكون وقائي داخل منصة بنك المعرفة ، مع التوصية باستمرار الحملات الإعلامية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بعدما تم رصد تأثيرها الإيجابي على الطلاب مع التوصية بتكثيف البرامج التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين لرفع وبناء قدراتهم على آليات الوقاية لضمان استمرار البرنامج ، التوسع في تقديم البرنامج بالمدارس الثانوي الفني ، والتوصية باستمرار تنفيذ المسح القومي الشامل على طلاب المدارس الثانوي خلال العام الدراسي 2023- 2024 .
 

جاء ذلك خلال إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذى نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثانى من العام الدراسى 2022 / 2023، بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

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