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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهادات صحية للعاملين في مجالات التغذية.. تفاصيل جديدة

وزارة الصحة
وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الشهادات الصحية للعاملين في مجالات التغذية، مشيراً إلى أنها وثيقة تؤكد خلو العامل متداول الأغذية من الأمراض.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الهدف من هذه الشهادات هو ضمان الصحة العامة سواء للعامل أو المتعامل معه، متابعا أن لدينا حوالي مليون عامل في مجال تداول الغذاء على مستوى الجمهورية، كما أن لدينا 251 مركزا للفحص والكشف على المشتغلين في مجال الغذاء.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن العامل قبل ذلك كان يقدم طلب للحصول على الشهادة الصحية ثم يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية تثبت سلامته.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن سيكون التقديم الكترونيا وتحميل البيانات الخاصة بالعامل ثم يحدد له ميعاد في أقرب مكان للكشف بالمركز وتجي له النتيجة ثم من خلال البريد تأتي الشهادة للعامل.

 

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