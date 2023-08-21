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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

روائع "كوكب الشرق" في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

صدى البلد

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء اليوم الأحد، حفلا فنيا بقيادة المايسترو أحمد عامر، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من روائع "كوكب الشرق" أم كلثوم، منها (الحب كله، ألف ليلة وليلة، أمل حياتي، دارت الأيام، سيرة الحب، أنساك).
شارك في الحفل نجوم الأوبرا للموسيقى العربية: (نهاد فتحي، غادة آدم، رحاب مطاوع، بتول بنى).
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الفني للأوبرا خلال فترة الصيف يشهد مجموعة من العروض المتنوعة تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، إلى جانب عدد من المهرجانات السنوية الهادفة إلى تقديم ألوان من الفنون الجادة لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور.

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