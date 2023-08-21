عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعادة ليست في أين تكون بل مع من تكون.. كهربا عبر إنستجرام

كهربا
كهربا

شارك اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

 

وظهر كهربا في الصورة يتناول الفاكهة أثناء عطلته الصيفية.

 

وعلق علي الصوره قائلا:"السعادة ليست في أين تكون ، بل مع من تكون".

 

وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، رساله غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصلالاجتماعي"انستجرام".


 

وكتب محمود كهربا عبر حسابه على انستجرام:"" طول الوقت بتمنى إني أكون خير الصاحب لأصحابي، وخيرالناصحأو المعين . فاللهم اجعلنى خير الصاحب و الصديق، و الصدفة الحسنة، و اجعلنى يا الله ممن يمر كريمًا بلا ضرر، طيبالذكر وطيب الأثر .."

أرقام كهربا 

وساهم كهربا رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين،ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، والدوري الممتاز.

 

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أنيخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتانوديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

5 بطولات ارسيل كولر اللاعب محمود كهربا دورى أبطال إفريقيا لاعب النادي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

مدير النشاط الرياضي المستقيل يفجر مفاجأة حول الزمالك.. فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة في 3 أشهر.. صحفيو BBC بالقاهرة يبدأون اليوم إضرابا جديدا عن العمل لتدني رواتبهم

السعر الرسمي لـ فيات تيبو في مصر وبعد الأوفر برايس .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من المجلس العسكري في النيجر إلى الإيكواس

تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر.. مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام

العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2% وفني صحي 93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

9 دول يحصل فيها العمال على أكثر من شهر إجازة مدفوعة الأجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ