أخبار مصر على مدار 24ساعة.. شركة أمريكية تستثمر 1.4 مليار دولار في مصر

أخبار مصر.. عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مسئولي شركة "أباتشي" الأمريكية؛ لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

"أباتشي" تخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار جديدة في السوق المصرية العام المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة "أباتشي" الأمريكية؛ لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

القباج: إعداد معسكرات لبناء قدرات المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ان البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات تبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

خاص | ما بين «التحفظ » و«النفى» .. كواليس الفحص النافي للجهالة على «المصرف المتحد»

وسط حالة من التحفظ بين الأطراف الأربعة حول الأمر ..تردد اعتزام 3 بنوك عاملة بمصر اجراءات الفحص النافى للجهالة على المصرف المتحد التابع للبنك المركزى المصرى .

وزارة النقل تكشف السبب وراء تكدس الشاحنات على الحدود المصرية-السودانية.. صور

أوضحت وزارة النقل في بيان إعلامي ما تم تناوله عبر وسائل الاعلام بخصوص تكدس الشاحنات ووجود طوابير من الشاحنات معلقة في المنفذين البريين في أرقين وقسطل على الحدود المصرية- السودانية وشكاوى عدد من سائقي الشاحنات على الحدود.

مميزات وشروط الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS (بنظام التكنولوجيا التطبيقية) وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر وتحويلها إلى مدرسة “ابدأ الوطنية للعلوم التقنية

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تخصيص عربة للسيدات في القطار الكهربائي الخفيف LRT

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف، تخصيص عربة محددة للسيدات في جميع أوقات اليوم، وذلك حرصا على تحقيق أفضل سبل الراحة والأمان للركاب من السيدات خلال رحلتهم في قطار العاصمة.

مدبولي: نقدم قائمة بـ 152 مُنتجاً أمام المستثمرين للمساهمة في توطين صناعتها

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.

باقي 40 يوما .. موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2024

موعد بدء الدراسة .. هو أكثر ما يشغل بال الطلاب خاصة فى ظل الاستمتاع بالإجازة الصفية بعد الخروج من الامتحانات والمذاكرة على مدار العام الدراسي وعليه يهتم الكثيرون بموعد بدء العام الدراسي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

اليوم سحب الملفات.. كلية المراقبة الجوية تفتح باب القبول لدفعة جديدة

أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن مد فتح باب التقديم وقبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل (معلومات الطيران) بكلية المراقبة الجوية بالأكاديمية، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

بـ 57 ألف دولار.. كل ما تريد معرفته عن الدراسة بأكاديمية الطيران

يتساءل الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، عن طبيعة دراسة علوم الطيران بالأكاديمية، لتكون بوابتهم الأولى إلى حلم الطيران والتحليق عاليا في السماء.

حقيقة تعاقد الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على مسكن

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي معلومات بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل.

اشتر أون لاين.. تمثال نفرتيتي بـ 428 ومفتاح الحياة بـ 342 جنيها وجعران أزرق

للباحثين عن اقتناء الكنوز والمقتنيات المصرية العبقرية وشراء القطع الأثرية أون لاين لتزيين منزله أو مكتبة أو حتي ديكور يقتنية لاضافة مزيد من الجمال مطعم بأجمل قطع مستنسخة من المومياوات والتمثايل والتوابيت المعبرة عن فخامة رونقها منها تمثال نصفي لـ الملكة نفرتيتي و عنخ – مفتاح الحياة.