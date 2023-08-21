عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا علاقة له بالإسلام.. أزهري يكشف رأي الدين و الشريعة ببيت الطاعة

ارشيفية
ارشيفية

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من المعلوم قديما أن بيت الطاعة هو جزء من القانون الفرنسي و لا علاقة له بالإسلام، مضيفا أن العلاقة الزوجية في الأصل تقوم على المودة و الرحمة.

وأضاف إبراهيم رضا، خلال مداخلته ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على شاشة "المحور"، أن جميع العلاقات الإنسانية أقامها الله على العدل سوى العلاقة الزوجية قامت على الفضل و لم تقم على العدل، مستشهدا بقوله تعالى: " ولا تنسوا الفضل بينكم".

وأوضح، أن المجتمع في حاجة لتغيير الثقافة السائدة، و العقل العربي يحتاج أن يكون واعي و يفهم ما كان يقوله الأباء و الأجداد " كل الأمور بالخناق إلا الجواز بالاتفاق"، منوها إلى أن عند إلغاء بيت الطاعة يجب إنزاع فكرة أن العلم في مواجهة الدين و الرجل في مواجهة المرأة.

القائمة هي ثقافة يهودية

ولفت، إلى أن القائمة هي ثقافة يهودية تم اكتسابها، مكملا " محتاجين إعادة النظر إزاي مؤسسة النجاح تنجح و هذا دور الخطاب و الحوار الوطني للسعي ووضع أليات لتحقق حياة سعيدة".

وتابع، "من حق أي بني أدم أن يكون على علم بإجراءات الخلع قبل تنفيذه".

بيت الطاعة الإسلام العلاقة الزوجية المودة الرحمة الرجل المراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

مدير النشاط الرياضي المستقيل يفجر مفاجأة حول الزمالك.. فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

ترشيحاتنا

تحذير خطير.. فتاة تقلع عينيها من وجهها بسبب المخدرات| تفاصيل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. شركة أمريكية تستثمر 1.4 مليار دولار في مصر

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

بشرى لطلبة الدور الثاني.. مكانك محفوظ حتى لو الكلية قفلت وهذا هو الشرط

مفاجأة.. محمد صلاح على بعد خطوة من الانضمام لاتحاد جدة السعودي

وسط تخوفات من تسونامي.. زلزال يضرب الولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ