لا علاقة له بالإسلام.. أزهري يكشف رأي الدين و الشريعة ببيت الطاعة

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من المعلوم قديما أن بيت الطاعة هو جزء من القانون الفرنسي و لا علاقة له بالإسلام، مضيفا أن العلاقة الزوجية في الأصل تقوم على المودة و الرحمة.

وأضاف إبراهيم رضا، خلال مداخلته ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على شاشة "المحور"، أن جميع العلاقات الإنسانية أقامها الله على العدل سوى العلاقة الزوجية قامت على الفضل و لم تقم على العدل، مستشهدا بقوله تعالى: " ولا تنسوا الفضل بينكم".

وأوضح، أن المجتمع في حاجة لتغيير الثقافة السائدة، و العقل العربي يحتاج أن يكون واعي و يفهم ما كان يقوله الأباء و الأجداد " كل الأمور بالخناق إلا الجواز بالاتفاق"، منوها إلى أن عند إلغاء بيت الطاعة يجب إنزاع فكرة أن العلم في مواجهة الدين و الرجل في مواجهة المرأة.

القائمة هي ثقافة يهودية

ولفت، إلى أن القائمة هي ثقافة يهودية تم اكتسابها، مكملا " محتاجين إعادة النظر إزاي مؤسسة النجاح تنجح و هذا دور الخطاب و الحوار الوطني للسعي ووضع أليات لتحقق حياة سعيدة".

وتابع، "من حق أي بني أدم أن يكون على علم بإجراءات الخلع قبل تنفيذه".