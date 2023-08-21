تعليم دمياط يعقد برنامج تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية

أعلن المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، عن عقد برنامج تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية في مادتي اللغة العربية والرياضيات تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية وزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام وحسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمدارس التالية:

إدارة دمياط" مدارس ٦اكتوبر والشهيد رضوان والعنانية ١ وشوقي ضيف

إدارة عزبة البرج" مدارس رأس البر المشتركة وبنات الشاطئ وأحمد عرابي والشهيد الجنيدي

إدارة فارسكور" مدارس الشهيد عبد الغني عياد والحوراني وشهداء الناصرية والشهيد طارق أبو الفرح.

إدارة كفر البطيخ "مدارس السلام والعوامر وأبو الخير عامر والسعدني.

وذلك في الفترة من ٢٠٢٣/٨/٢١ الي ٢٠٢٣/٩/٧.