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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم دمياط يعقد برنامج تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أعلن المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، عن عقد برنامج تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية في مادتي اللغة العربية والرياضيات تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية وزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام وحسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمدارس التالية:

إدارة دمياط" مدارس ٦اكتوبر والشهيد رضوان والعنانية ١ وشوقي ضيف

إدارة عزبة البرج" مدارس رأس البر المشتركة وبنات الشاطئ وأحمد عرابي والشهيد الجنيدي

إدارة فارسكور" مدارس الشهيد عبد الغني عياد والحوراني وشهداء الناصرية والشهيد طارق أبو الفرح.

إدارة كفر البطيخ "مدارس السلام والعوامر وأبو الخير عامر والسعدني.

وذلك في الفترة من ٢٠٢٣/٨/٢١ الي ٢٠٢٣/٩/٧.

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دمياط التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اللغة العربية والرياضيات المهندس على عبد الرؤوف حاويات وبضائع عامة

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