حتى الآن.. بلال الدوي: الرئيس السيسي أنجز 90% من متطلبات الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن الحوار الوطني حدث يتحدث عنه كل القوى السياسية والرأي العام، متابعا: “هناك راحه نفسية لدى المواطنين، وذلك بفضل الحوار الوطني”.



وأضاف بلال الدوي، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن القوى السياسية كانت تطلب إجراء الحوار الوطني منذ سنوات ولم يكن هناك استجابة، ولكن الرئيس السيسي احدث تغيير وأقام حوار وطني.



واسترسل: الحوار الوطني يستهدف تحريك المياه الراكدة والاستماع للآراء والاستجابة لتلك الآراء، منوها بأن الرئيس السيسي أنجز ما يقارب من 90% من متطلبات الحوار الوطني حتى الآن.