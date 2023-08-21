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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب الاتفاق الأخير.. بدء تفريغ شحنة نفط إيرانية احتجزتها أمريكا

نفط إيراني
نفط إيراني

كشفت وكالة رويترز عن بدء تفريغ شحنة من النفط الخام الإيراني احتجزتها الولايات المتحدة بعد انتظار شهرين ونصف الشهر قبالة ساحل تكساس.

 

وذكرت رويترز أن الناقلة إم.آر الفرات التي ترفع علم ليبيريا رست بجوار الناقلة الإيرانية سويز راجان لإجراء نقل من سفينة إلى سفينة وتفريغ النفط الخام، وفقا لبيانات تتبع السفن على موقع رفينيتيف أيكون.

يأتي ذلك عقب رفض الوكلاء التجاريين تفريغها بسبب أن أي سفينة تقلها سوف يتجنبها العملاء.

 

وتحتاج الناقلة سويز راجان، وهي من طراز سويزماكس، إلى شركة شحن لنقل الخام إلى سفن أصغر، لأن حجمها ووزنها يقيدان دخولها الميناء مباشرة.

 

وفي غضون ذلك، هددت إيران بالرد على أي شركة تفرغ النفط الإيراني من الناقلة المحتجزة.

 

وحث أعضاء مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن وأعضاء إدارته على حل مشكلة التأخير في نقل الشحنة. وقدروا قيمة شحنة النفط على متن الناقلة التي تبلغ سعتها 800 ألف برميل بنحو 56 مليون دولار.

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