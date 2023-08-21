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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخرافة كانت متمكنة من الإخوان

طارق البشبيشي يكشف أهم تخاريف الإخوان وحضور الجن لجلساتهم.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال طارق البشبيشي، القيادى الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن رابعة كانت مستعمرة محتله لأنه كان يزورها كل كارهي مصر ويحرضونهم على الاستمرار، مؤكدًا أن أقل خطايا الإخوان استخدام العنف والعمالة.

 

وأضاف "البشبيشي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم سجدوا على المنصة لأن الأسطول الأمريكي سيقتحم مصر، موضحًا أن الشيخ محمد حسان، قال لهم "يوجد ممرات آمنة ونريد فض الاعتصام"، فردوا عليه بأن لديهم 100 ألف شهيد، فكانوا مغيبين ويعتقدون أن الشعب المصري موجود هناك.

 

الخرافة كانت متمكنة من الإخوان

وأكد "طارق البشبيشي" أن الخرافة كانت متمكنة من الإخوان، وقالها حسن البنا، إنه كان خريج معهد بسيط وأدعى أنه كان بكلية دار العلوم، وقال إنه كان متفرغًا للدعوة فجاءه هاتفًا بالأسئلة وكتب الامتحان، مشيرًا إلى أن الخرافة الثانية أنه عندما يذهب لشعبة في الصعيد مجرد رؤيته للإخوان يحفظ أسمائهم ولو رأهم حتى لو بعد10سوات يعرفهم.

 

وتابع، أن على نويتو ، وكان من الشخصيات المشتركة في التنظيم الخاص في 54 و65 قال إنه كان يخبئ المفرقعات في عشة الفراخ وقتها، وكان عندما يجلس في محاضرة يسأل صاحب البيت "عندك لبن؟"،  ويخرج جنزبيل من جيبه ويطلب منه جنزبيل باللبن وفجأة قال ممكن تتفسحوا لأن إخوان المسلمين من الجن سيحضرون الجلسة معهم".

البشبيشي طارق البشبيشي الشاهد حضور الجن الإخوان الجماعات الإسلامية

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