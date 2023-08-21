"ياريت تصورها وتنشرها".. فكرة جديدة لمبادرة للمستفيدين من المشروعات القومية| فيديو

دشن الإعلامي محمد الباز، مبادرة للمستفيدين من المشروعات القومية، التي قامت الدولة ببنائها على مدار السنوات الماضية.



وقال محمد الباز ، على قناة "النهار": "كل واحد استفاد من مشروع معين يتصور بجانبه، وينشر الصورة على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، علشان الناس اللي دائما بتصدر طاقة سلبية تسكت".



وأضاف محمد الباز، أن أغلب المواطنين في كل مكان استفادوا من المشروعات سواء صرف صحي أو مدارس أو مستشفيات، منوها إلى أنه في الماضي كان يستفاد سكان القاهرة الكبرى فقط من المشروعات، والمواطن في القرية والعزبة والنجع بلا خدمات تماما.

مشروعات قومية



وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت مشروع حياة كريمة حتى يستفيد من مشروعاتها 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.