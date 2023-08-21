رفقة والدها.. مي كساب تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي كساب متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي كساب في الصورة رفقة والدها.

وعلقت الفنانة:"في الجنة ونعيمها ياحبيبي".

وجَهت الفنانة مي كساب رسالة مؤثرة بعد وفاة والدها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت مي كساب: كن مع أبيك كعصاته لا تخالفه ولا تناقشة ولا تفارق يده، غدا ستشتاق لرؤية حذائه.. رحم الله أبي وجميع آباء المسلمين.

وحرص مغني المهرجانات أورتيجا على حضور عزاء والد مي كساب رغم خلافاته السابقة مع زوجها أوكا.

وحضر عزاء والد مي كساب عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أشرف زكي وميرفت أمين وأحمد أمين وحماده هلال وغيرهم.

وخيمت مشاعر الحزن والبكاء علي الفنانة مي كساب، خلال صلاة الجنازة علي والدها، وساندها زوجها الفنان أوكا.

وحضر صلاة الجنازة علي والد مي كساب، الفنان إيهاب فهمي وزوجته، والفنان هشام ماجد، والفنان سليمان عيد، والفنان أحمد فهيم، وعفاف مصطفى والفنان منير مكرم، والفنانة، لقاء سويدان، والمخرج معتز التوني، ومغني المهرجانات أورتيجا.