عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 4100 جنيه.. موبايل جديد من Honor للفئة المتوسطة

بـ 4100 جنيه.. موبايل
بـ 4100 جنيه.. موبايل جديد من Honor للفئة المتوسطة

أطلقت شركة Honor هاتف Honor Play 40S الذكي ببطارية كبيرة ومعالج Snapdragon 480 Plus SoC

في مايو ، قدمت Honor هاتف Play 40 5G الذكي ذي الميزانية المحدودة في السوق الصينية ، وفي يوليو ، توسعت في المجموعة مع Honor Play 40C. وإضافة إلى هذه السلسلة ، كشفت Honor الآن عن هاتف Honor Play 40S الذكي. يتميز الجهاز الجديد ببطارية كبيرة ومعالج Snapdragon 480 Plus SoC. لنلقي نظرة على التفاصيل.

 

مواصفات Honor Play 40S

 

يبلغ حجم الهاتف Honor Play 40C حوالي 163.32 مم في الطول و 75.07 مم في العرض وسمك 8.35 مم. يزن حوالي 188 جرامًا ، بما في ذلك البطارية. يبلغ حجم الشاشة 6.56 بوصة و uses TFT LCD technology. تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز للحصول على مرئيات أكثر سلاسة.

يعمل الهاتف Honor Play 40C بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 Plus. يأتي مع 4GB من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128GB من مساحة التخزين. الكاميرا الخلفية الرئيسية هي 13 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 ، بينما الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل لالتقاط selfies.

يُنعش الجهاز Honor Play 40C ببطارية 5200 مللي أمبير. يدعم خيارات الشبكة المختلفة ، بما في ذلك 5G و 4G و 3G ، حسب مزود الخدمة الخاص بك. تشمل ميزات الاتصال Wi-Fi و Bluetooth 5.1 و GPS والمزيد.

يتضمن الهاتف Honor Play 40C أيضًا مستشعرات مثل مستشعر الجاذبية ، البوصلة ، مستشعر الإضاءة المحيطة ، ومستشعر الإضاءة القريب لمزيد من الوظائف. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على تأثيرات صوت HONOR Histen ، ومنفذ Type-C ، ودعم USB 2.0 ، ومخرج سماعة رأس مقاس 3.5 مم لراحتك.

 

السعر والتوافر

 

يباع الهاتف بسعر (137 دولارًا) أي ما يعادل 4100 جنيه مصري في السوق الصينية ، وهو متوفر في لونين: الأسود و الأخضر.

Honor Honor Play Honor Play 40S مواصفات Honor Play 40S Snapdragon هونر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

انخفاض جديد يضرب سوق الأرز.. اعرف الكيلو السائب والمعبأ وصل كام؟

الذهب ينهار إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا|وهذا سعر عيار21 الآن في مصر

هل الاستحمام يغني عن الوضوء .. رد مباشر من دار الإفتاء

موضوعات متعلقة

لتتجنب النصب عليك.. إزاي تفرق بين هاتف الآيفون الجديد والمجدد

تليفون الغلابة.. موبايل أسطوري من سامسونج بـ 3150 جنيها فقط

أرخص موبايلات Oppo في 2023

أفضل ساعات ذكية تغنيك عن Apple Watch.. بربع الثمن

لو قديم وبيهنج.. إزاي تسرع اللاب توب بتاعك

أفضل موبايل من Nokia لمحدودي الدخل 

بكاميرا 440 ميجابكسل.. موبايلات سامسونج الجديد تنافس على الصدارة

أفضل تكييف سبليت شعبي 1.5 حصان في مصر

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 31 شخصا في حادث بتركيا

أصلي وأقرأ القرآن ولكني أكذب فماذا أفعل.. أمين الإفتاء يرد

"الأونكتاد" : انخفاض التمويل العالمي المتاح للفرد لمواجهة أزمات الغذاء

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم الدفعة الثانية من وحدات "سكن مصر" بأرض المعارض

كاتب صحفي: المعلمون هم قاطرة التنمية في أي دولة| فيديو

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. رفع درجات بعض الطلاب| والتعليم تعلنها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الحليب المكثف في البيت

أوفر طريقة لعمل الطحينة في المنزل

الرحيل عن الزمالك؟| حكاية زيزو انتهت بـ ستوري وهذه رسالته للجمهور

جمبسوت هيفاء وهبي في الساحل الشمالي يثير الجدل| سعره غير متوقع

فيديو

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ