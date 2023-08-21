بـ 4100 جنيه.. موبايل جديد من Honor للفئة المتوسطة

أطلقت شركة Honor هاتف Honor Play 40S الذكي ببطارية كبيرة ومعالج Snapdragon 480 Plus SoC

في مايو ، قدمت Honor هاتف Play 40 5G الذكي ذي الميزانية المحدودة في السوق الصينية ، وفي يوليو ، توسعت في المجموعة مع Honor Play 40C. وإضافة إلى هذه السلسلة ، كشفت Honor الآن عن هاتف Honor Play 40S الذكي. يتميز الجهاز الجديد ببطارية كبيرة ومعالج Snapdragon 480 Plus SoC. لنلقي نظرة على التفاصيل.

مواصفات Honor Play 40S

يبلغ حجم الهاتف Honor Play 40C حوالي 163.32 مم في الطول و 75.07 مم في العرض وسمك 8.35 مم. يزن حوالي 188 جرامًا ، بما في ذلك البطارية. يبلغ حجم الشاشة 6.56 بوصة و uses TFT LCD technology. تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز للحصول على مرئيات أكثر سلاسة.

يعمل الهاتف Honor Play 40C بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 Plus. يأتي مع 4GB من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128GB من مساحة التخزين. الكاميرا الخلفية الرئيسية هي 13 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 ، بينما الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل لالتقاط selfies.

يُنعش الجهاز Honor Play 40C ببطارية 5200 مللي أمبير. يدعم خيارات الشبكة المختلفة ، بما في ذلك 5G و 4G و 3G ، حسب مزود الخدمة الخاص بك. تشمل ميزات الاتصال Wi-Fi و Bluetooth 5.1 و GPS والمزيد.

يتضمن الهاتف Honor Play 40C أيضًا مستشعرات مثل مستشعر الجاذبية ، البوصلة ، مستشعر الإضاءة المحيطة ، ومستشعر الإضاءة القريب لمزيد من الوظائف. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على تأثيرات صوت HONOR Histen ، ومنفذ Type-C ، ودعم USB 2.0 ، ومخرج سماعة رأس مقاس 3.5 مم لراحتك.

السعر والتوافر

يباع الهاتف بسعر (137 دولارًا) أي ما يعادل 4100 جنيه مصري في السوق الصينية ، وهو متوفر في لونين: الأسود و الأخضر.