شعر الذرة الحرير مكون طبيعي يحميك من الفشل الكلوي

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن شعر الشرابة وهو شعر الذرة حرير الذرة شبشول الذرة

وأثره على صحة الكلى ومعالجة التهاب المسالك البولية

أن أبرز ما يعاني منه المصاب بالتهاب المسالك البولية هو تقطع البول والحرقة والالحاح وقد ثبت علميا ان شراب شعر الذرة يخفف من هذه الحالة تحديدا

يحتوي قدر عالي من البوتاسيوم والذي يعمل ك مدر بول طبيعي يخفف من الاحتقان الناتج عن تضخم غدة البروستات ..

وهو يفيد كمنبه قوي للمرارة و المداومة على شربه يزيد من إفراز الصفراء

يساهم في انخفاض ضغط الدم المرتفع

يعد مفيد أيضا كشراب دافئ في الشتاء لمحاربة نوبات البرد و الإنفلونزا و لتقوية المناعة الذاتية للجسم ضد الأوبئة كونه يحتوي العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وال flavanoids