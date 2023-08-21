زيزو يوضح لجماهير الزمالك موقفه من الرحيل .. ماذا قال؟

أوضح أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، لجماهير القلعة البيضاء، موقفه من الرحيل عن نادي الزمالك، بعد أن تلقى عرضا من نادي الشباب السعودي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام":"للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليا، أولا كل الشكر على الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة دائما للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص".

وتابع :" كل ما إثير الأيام الماضية على أن رغبتي هي الرحيل عن نادي الزمالك ما هو إلا اجتهادات من اجتهادات السوشيال ميديا، والله أعلم من كان مصدرها".

وأضاف :" رغبتي كانت وستظل دائما في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره، وإذا كانت رغبة جماهير نادي الزمالك وإدارة النادي في انتقالي لأي نادي للاستفادة المادية أو أيا كان السبب، سأكون أنا أول داعم لهذا القرار، ولكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح".

وأتم:" يجب أن تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لن يقدر عليه بشر، ويجب أن تعلم جماهير نادي الزمالك أن لاعبي الفريق يتحملون جزءا من الموسم الماضي، ولكن بلاعبين أخرين لكان الوضع أكثر سوءا، وتعودت أن أكون صريحا وأن اتق الله في كل كلمة وكل موقف مهما كانت عواقبه، ما مضى فهو ماضي ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير أسمه نادي الزمالك".