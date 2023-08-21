بأقل التكاليف.. طريقة عمل الفچيتار البيتى

نقدم لك اليوم طريقة عمل الفچيتار البيتى (يستخدم في عمل البانيه والبروست)
المكونات:
نصف كيلو بقسماط مطحون (ممكن قلب عيش توست قديم قطعيه شرائح وحمصية بسيط فى الفرن ويطحن فى مطحنة الخلاط)
٣ ملاعق كبيرة دقيق ذره أصفر
٣ ملاعق كبيرة دقيق أبيض عادى
٣ ملاعق كبيرة نشا (كورن فلكس)
١ ملعقة كبيرة بيكينج بودر
٢ ملعقة كبيرة كارى
١ ملعقة كبيرة كركم
١ ملعقة كبيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة من الآتى
حبهان مطحون مع ورق لورى
زنجبيل بودره
كمون ناعم (شمار مسحون)
كزبره ناشفه ناعمه
بصل بودره
ثوم بودره
زعتر
بابريكا
الطريقة:
إخلطى جميع المكونات مع بعضها كويس جدا وإحفظيها فى برطمانية محكمة الغلق وألف هنا.
ملحوظة:
للفچيتار الحار ضيفى شطة حمراء بودره حسب رغبتك