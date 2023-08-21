صحف الكويت| إبعاد 25 ألف وافد.. مصر تدشن بيت التراث.. والقاهرة وأبوظبي توقعان اتفاقا لتوريد القمح

الكويت حجبت 2426 موقعاً إلكترونياً

إيران تستدعي القائمين بأعمال سفارتي الدنمارك والسويد للاحتجاج على تدنيس المصحف

«الدفاع» الروسية: التشويش على مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو

«هيلاري» تصل إلى كاليفورنيا بعد اجتياح شمال المكسيك

انقلابيو النيجر لـ «إيكواس»: بازوم لن يعود للسلطة.. والآلاف يتظاهرون دعماً للعسكريين



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة الراي الضوء على تدشين مصر اليوم (بيت التراث) في مركز الحرف التقليدية بمنطقة الفسطاط، وذلك بالتزامن مع مرور 20 عاما على توقيع القاهرة لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقالت أستاذة العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون ورئيسة مجلس أمناء (بيت التراث) نهلة إمام، «في هذه اللحظة التاريخية، نفتح قلوبنا مع بيت التراث لكل جهد صادق لجمع وتوثيق وحصر تراث مصر الثقافي غير المادي ونقل المهارات والمعارف والممارسات المرتبطة به».

وأضافت «نفتتح اليوم بيت التراث ونقدم دعوة مفتوحة للمتخصصين والممارسين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهواة والفنانين بأن يعتبروا هذا البيت بيتهم».



فيما أبرزت صحيفة القبس توقيع مصر اتفاقية مع الإمارات ممثلة في مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح .

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ، أن الاتفاقية ستسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر إلى ستة أشهر.

محليا، قالت صحيفة الراي إنه في مواجهة تنامي ظاهرة المواقع الإلكترونية المخالفة سواء لجهة المحتوى أو للضوابط المنظمة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (سترا) حجبت منذ بداية العام 2426 موقعاً إلكترونياً ثبتت مخالفتها للقوانين والضوابط المنظمة، منوهة إلى أنه خلال الفترة نفسها تم إقرار 5 طلبات لرفع الحجب.



أوضحت صحيفة الأنباء اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن قيام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالتصديق على مشروعات القوانين الـــواردة بالخارطة التشريعية المتفق عليها باللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية، تتويجــا لتعــــاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وذكرت صحيفة القبس أن وتيرة إبعاد الوافدين المخالفين للإقامة والمتورطين في قضايا جنائية وجنح، والمبعدين إدارياً للمصلحة العامة تسارعت بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بهدف تكريس الأمن وتنقية البلاد من العمالة الهامشية وكل من تسول له نفسه تجاوز القانون.



وكشف مصدر أمني رفيع لـ القبس، عن إبعاد 25 ألف وافد من بداية يناير حتى 19 أغسطس 2023، (أي بمعدل 108 وافدين يتم إبعادهم من الكويت يومياً). وأوضح المصدر أن هؤلاء الوافدين أبعدوا إدارياً لأسباب عدة، أبرزها مخالفة قوانين الإقامة والعمل، وتورطهم في تعاطي وترويج المواد المخدرة، والتسول، وارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بأمن البلاد، وغيرها. وأشار إلى أن من بين المبعدين إدارياً للمصلحة العامة 10 آلاف امرأة تجاوزن القانون وارتكبن مخالفات.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، عن عودة المصرف إلى مؤسسة ‏سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الحرب الأهلية.‏

وجاء إعلان المحافظ الكبير في مقر المصرف بطرابلس وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، إثر ‏اجتماع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومدراء إدارات فرعي البنك في طرابلس وبنغازي‎.‎‏ ‏

أفادت صحيفة الجريدة بأن بيانات تتبع السفن أظهرت أنه بدأ تفريغ شحنة من النفط الخام الإيراني احتجزتها الولايات المتحدة بعد انتظار شهرين ونصف الشهر قبالة ساحل تكساس.

وترسو الناقلة سويز راجان، التي ترفع علم جزر مارشال، قبالة جالفستون، على بعد نحو 80 كيلومترا خارج هيوستون، منذ 30 مايو، غير قادرة على التفريغ لأن الوكلاء التجاريين يخشون أن أي سفينة تقلها سوف يتجنبها العملاء.



وذكرت صحيفة الراي أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت أمس بشكل منفصل القائمين بأعمال سفارتي الدنمارك والسويد في طهران للاحتجاج على «التدنيس» المتكرر للمصحف الشريف في البلدين الشماليين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ((مهر)) شبه الرسمية.

وذكر التقرير أن الوزارة أدانت بشدة استمرار الإهانات «الوقحة» للمصحف في البلدين، مؤكدة أن إيران تحمل الحكومتين السويدية والدنماركية المسؤولية الكاملة عن الأعمال التي تستهدف كتاب المسلمين المقدس.

دوليا، أفادت صحيفة الراي بما كشفه مسؤول في البيت الأبيض أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لحث جميع الأميركيين على الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هذا الخريف لمواجهة موجة جديدة من الإصابات.

وذكر المسؤول أنه في حين أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت زيادة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس، فإن مستويات الإصابة الكلية لا تزال منخفضة.



وذكرت صحيفة الوطن أن جنوب أفريقيا تستضيف غدا الثلاثاء الدورة الخامسة عشرة من قمة البريكس، على مدار 3 أيام لبحث مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية.

وذلك من أجل نظام عالمي أكثر عدلا، ولعل أبرز ما ستناقشه القمة أيضا هو إمكانية توسيع التكتل.

وتترأس جنوب أفريقيا مجموعة دول بريكس التي تضم 5 دول كمؤسسين للتكتل الاقتصادي الأسرع نموا في العالم وهم: "جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا".



وقالت صحيفة الجريدة إن وزارة الدفاع الروسية اليوم، أعلنت أنها شوشت على طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو مما أدى لسقوطها. وأضافت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.



وأفادت صحيفة القبس بوصول العاصفة المدارية هيلاري إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس، مع تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات كارثية محتملة بعدما أغرقت شبه جزيرة "باخا كاليفورنيا" في المكسيك بأمطار غزيرة.

ولقي شخص حتفه في المكسيك وسط أنباء عن سيول في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، حيث غمرت المياه بعض الطرق. وأظهرت صور متداولة الأمطار الغزيرة وهي تنهمر على شوارع المدينة التي تحولت إلى أنهار.

وأعلن حاكم كالفورنيا جافين نيوسم حالة الطوارئ في معظم أنحاء جنوب الولاية مع تحذيرات من سيول في أنحاء منطقة أكثر اعتيادا على موجات الجفاف.



وذكرت صحيفة الأنباء أن آلاف النيجريين تظاهروا صباح أمس في وسط العاصمة نيامي دعما للمجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقلاب في 26 يوليو وأعلن عن فترة انتقالية لن تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، في حين لايزال تهديد دول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا قائما.

وكما في كل التظاهرات المؤيدة للنظام الجديد، تم ترديد ورفع العديد من الشعارات واللافتات المعادية لكل من فرنسا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وفق وكالة «فرانس برس». وكتب على لافتات «لا للعقوبات» و«تسقط فرنسا» و«أوقفوا التدخل العسكري». فيما أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن المجلس العسكري أعلن لوفد «إيكواس» تمسكه بشكل قاطع بعدم عودة الرئيس محمد بازوم للسلطة.



أشارت صحيفة الراي إلى اعلان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم، أن التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان سيزداد قوة إذا زادت تهديدات كوريا الشمالية.

وصرح يون بذلك في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام من مشاركته في محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة واليابان إذ اتفقوا على تعميق التعاون العسكري والاقتصادي.

وقال يون خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة «بنية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستصبح أكثر صلابة مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية»، مشيرا إلى ما أطلق عليه «بدء عصر جديد» في علاقات الدول الثلاث.