تكات واسرار.. طريقة عمل البصارة

البصارة من الأكلات البسيطة والخفيفة والتي يمكن أن تقدميها بدون تكاليف



المقادير

حبتان من البصل المفروم.

ربع كيلو من الفول المنقوع طوال الليل.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقتين كبيرتين من الشبت المفروم.

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازج.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الملح.

كمية مناسبة من الماء.

خطوات التحضير

اولا يتم نقع الفول لمدة ساعة إلى ساعتين ثم قومي بتصفية الفول من الماء المنقوع فيه ثم ضعيه في قدر عميق وغطيه بماء آخر نقي.

اتركي الفول في الماء كنت تمام الغليان، ثم أضيفي البصل والثوم واتركيه لمدة ساعة.

بعدها أضيفي الشبت والكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والكمون واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد ثم نضع الخليط في الخلاط مع كمية قليلة من الماء المغلي للحصول على قوام ناعم.

يُعاد المزيج إلى القدر ويُترك ليغلي على نار هادئة.

سخني الزيت في مقلاة، ثم اقلي البصل حتى يصبح دهبي اللون قدمي البصارة وزيّنيها بالبصل المقلي وبألف هنا وشفا