كاتب صحفي: يجب التفاهم بين موسكو وأوروبا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام، أنه يجب محاولة الحل الدبلوماسي و التفاهم بين روسيا وأوروبا، لحل لـ الأزمة الروسية الأوكرانية.

العلاقة بين روسيا و أمريكا يجب أن تندرج تحت "الصفقات"



وأضاف شريف سمير خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن العلاقة بين روسيا و أمريكا يجب أن تندرج تحت "الصفقات"، و يجب أن تكون الصفقات بينهم واضحة الشروط و المواصفات.

وأشار نائب رئيس تحرير الأهرام إلى، قائلاً:" الرئيس الروسي بوتين دائماً يتحدث من موقف قوة ، و هوايته الأساسية الصبر، وتصدير حالة الرفض التام لأي نوع من أنواع المقاومة".