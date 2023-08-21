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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السكك الحديدية تحيل عمال للتحقيق لتناولهم الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية

البوابات الالكترونية
البوابات الالكترونية

أصدرت وزارة النقل ، بياناً إعلاميا اليوم بخصوص الصورة التي تم تداولها عبر عدد من صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، بشأن قيام بعض العاملين بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة.

وأكدت الوزارة في بيانها ، على الحقائق التالية :- 
1. منذ تولي الفريق مهندس كامل الوزير حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل، ومنها قطاع السكك الحديدية والتى اعتمدت خطة تطويره على خمسة محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الانتاجية وتنمية العنصر البشري ، حيث يعتبر تطوير العنصر البشري أهم هذه المحاور باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة السكك الحديدية ونجاح قطاعات النقل المختلفة 

2. اعتمدت خطة تطوير العنصر البشري على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العناصر المقرر انضمامها للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية (فني - طبي - نفسي- رياضي) وفقا لأعلى المعايير وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة تدريب شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بالسكة بشكل مستمر على مدار العام وبشكل مستدام وعلى ان تشمل تلك الدورات كافة العاملين بهيئة السكك الحديدية من مختلف التخصصات والوظائف .

3. تم انشاء المعهد العالي لتكنولوجيا السكك الحديدية والذي يمنح درجة البكالوريوس للخريجين وجاري دراسة انشاء اكاديمية للنقل بها كلية هندسة النقل وكلية تكنولوجيا صناعة وسائل النقل وكلية مهن النقل المختلفة .

4. في إطار الاهتمام بالعنصر البشري تم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتعليمية للعاملين بخصوص غرس روح الولاء والانتماء للمكان بما يساهم في المحافظة على أملاك الدولة وبما يساهم في تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

5. اهتمت خطة وزارة النقل لتطوير العنصر البشري بضرورة خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتوفير التأمين الطبي المناسب لهم والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية و الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين .

6. فور رصد الصورة المتداولة بشأن قيام بعض العاملين بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدي بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة قامت هيئة السكك الحديدية بإحالتهم للتحقيق للوقوف علي أسباب هذا السلوك .

7. هؤلاء العاملين يقومون بالعمل بنظام الورديات (من 6 الي 8 ساعات يومياً) ومخصص لهم وقت للراحة في منتصف الوردية لتناول الوجبات المختلفة واداء الصلاة و غير مسموح للموظفين بتناول الطعام أثناء فترات العمل سواء داخل المكاتب او على بوابات الدخول والخروج في المحطات المختلفة .

8. يمكن لكافة العاملين بمحطات السكك الحديدية بتناول الوجبات في فترة الراحة في الكافيتريات المنشرة بكافة محطات السكك الحديدية في انحاء الجمهورية كما ان وزارة النقل حرصت على تدعيم كافة الهيئات والشركات التابعة لها بكافتيريات تقدم مستويات متميزة من الخدمة لكافة العاملين بالوزارة ومنها على سبيل المثال الكافيتريا المتواجدة داخل مبني وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة .

9.  وزارة النقل لا تتواني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاة كل مقصر وذلك طبقا لمبدأ الثواب والعقاب وذلك للحفاظ علي سير وإنضباط منظومة العمل ضمن خطة تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية

10.  كما تؤكد وزارة النقل أن هذه الواقعة فردية وان كافة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الشركات والهيئات التابعة للوزارة يبذلون قصارى الجهد لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والتي اصبح المواطن المصري يشهدها على ارض الواقع بالتزامن مع التطور الكبير التي تشهدها كافة قطاعات النقل ومنها منظومة السكك الحديدية 

11. بخصوص الانتقادات التى وجهها البعض لتطوير المعدات في السكة الحديد مثل بوابات الدخول والخروج واجهزة المراقبة والكاميرات بمحطات السكك الحديدية والعربات والقطارات فان وزارة النقل تؤكد على الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة وتحديث كافة المعدات والاجهزة والعربات والقطارات بالتوزاى مع تطوير العنصر البشري.

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