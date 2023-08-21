انقطاع الكهرباء في الغردقة لمدة 5 ساعات لأعمال الصيانة الدورية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم عن خطة لفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة الغردقة، وذلك بهدف تنفيذ أعمال صيانة دورية على المحولات الكهربائية. من المتوقع أن يبدأ انقطاع التيار في تمام الساعة 9 صباحاً، ويستمر حتى الساعة 2 ظهراً.

وأكد مسؤولو المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الصيانة الدورية التي تهدف إلى ضمان استمرارية توفير الخدمة الكهربائية بأعلى مستويات الجودة والأمان. وسيتم خلال هذه الفترة القصيرة إجراء الفحوصات والفحوصات الضرورية على المحولات الكهربائية، وتحديد وإصلاح أي عيوب تقنية قد تكون موجودة.

وقد طلبت الجهات المعنية من المواطنين والمؤسسات توخي الحذر خلال فترة انقطاع التيار، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الظروف المؤقتة. ويُشدد المسؤولون على أن هذا الإجراء الضروري سيساهم في ضمان استدامة توفير الكهرباء بشكل مستمر وسلس في المنطقة.

وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن، والتعاون مع فرق الصيانة الميدانية التي ستعمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن بعد انتهاء أعمال الصيانة الضرورية.

يأتي هذا الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وضمان استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين، ويعكس التزام الجهات المعنية بتقديم خدمات عالية الجودة والموثوقية.