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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد شكوى مواطن.. وزير النقل يوجه بتحويل آخر عربة بقطار الصعيد إلى بوفيه

عربة البوفية
عربة البوفية

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا اليوم بشأن  الفيديو الذي تم رصده لشكوى مواطن من قيام أحد عاملي البوفيهات بوضع أدوات البوفيه على ارضية قطار رقم 890 درجة ثالثة مكيفة المتجه من القاهرة إلى سوهاج وذلك في المنطقة بين عربتين من عربات القطار.

 

وأوضحت وزارة النقل التالي في بيانها:


1. تتقدم وزارة النقل بالشكر للسيد المواطن الذي صور هذا الفيديو حيث قدم لهيئة السكك الحديدية من خلاله نقداً بناءا هدفه تطوير آليات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.  
2. ان هذه النوعية من قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لا يوجد بها بوفيه للركاب ودفعت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بعدد من العاملين بها لتقديم خدمات متنوعة لركاب هذه النوعية من القطارات لحين ورود الـ50 عربة بوفيه المتعاقد عليهم مع شركة جانز مافاج المجرية اخر هذا العام لتشغيلهم مع عربات قطارات الدرجة الثالثة المكيفة.
3. وجه الفريق مهندس كامل الوزير على الفور عقب شكوى المواطن رئيس وقيادات هيئة السكك بعمل بوفيه داخل آخر عربة للقطار موضوع الشكوى ثم تعميمها على باقي القطارات الدرجة الثالثة المكيفة لحين ورود عربات البوفية الجديدة من المجر .
4. تم الانتهاء من عمل بوفيه بقطار 890 درجة الثالثة مكيفة ( القاهرة / سوهاج ) كما هو موضح بالصور بعد إزالة 14 كرسي من اخر عربة وذلك لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وبما يليق بالمواطن المصري الذي يتسابق كافة العاملين في وزارة النقل لخدمته

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