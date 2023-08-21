إيران تعلن تأسيس أول مصرف لها خارج البلاد

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، أنه سيتم قريبا ولأول مرة، سيتم تأسيس "مصرف أوفشور" خارج البلاد.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيراني، أكد خاندوزي، في تصريح له خلال برنامج متلفز، صدور الموافقة بشأن تأسيس "مصرف أوفشور"، معتبرا أن: "هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة الإيرانية بهدف زيادة حجم الاستثمارات الخارجية داخل البلاد".

وقال خاندوزي: "استقطاب رؤوس الأموال الخارجية يشكل أحد الأولويات في مجال تطوير الاقتصاد الايراني".

وأشار الوزير الإيراني إلى أنه "بفضل أداء الحكومة اليوم تحققت زيادة بواقع 6.7% لدى قطاع الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد الإيراني"، منوها بالخطط التحفيزية التي وضعتها الحكومة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف: "كل رجل أعمال أجنبي يستثمر بقيمة تزيد عن 100 ألف دولار نقدا أو غير ذلك، سيمنح تأشيرة إقامة على مدى 5 أعوام، أو أكثر لأصحاب رؤوس الأموال التي تزيد استثماراتهم عن هذا المبلغ".