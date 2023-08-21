مصرع مستوطنة وإصابة آخر جراء عملية إطلاق النار في الخليل

آفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، بوفاة مستوطنة التي أصيبت في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “كريات أربع” جنوب الخليل، فيما تم نقل المصاب الأخر إلى المستشفى.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن مركبة للمستوطنين على طريق 60 الاستيطاني، تعرضت لإطلاق نار مما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة أخر بجراح حرجة.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن سيارة مسرعة أطلقت النار تجاه مركبة المستوطنين، قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، وأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تلاحق منفذي العملية.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، إغلاق المنطقة من مفترق "بيت حجاي" إلى مفترق "معاليه هيفار" وحتى بني نعيم جنوبًا وذلك عقب عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة الخليل .