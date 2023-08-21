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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة "بلدي أمانة" تستهدف 2000 مواطن برأس غارب للتوعية بدور المشروعات القومية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر سلسلة فعاليات في أول أيام الأسبوع الثالث من حملته الممتدة "بلدي أمانة"، التي تهدف إلى توعية المواطنين والمواطنات بدور المشروعات القومية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. وقد شهدت مدينة رأس غارب، شمالي المحافظة، انطلاق هذه الحملة، حيث تم تنفيذ أكثر من 2023 زيارة للسيدات والرجال والأطفال خلال اليوم الأول من الحملة.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود المجلس لتعزيز الوعي المجتمعي والنظرة الإيجابية للمستقبل، وذلك من خلال توضيح أهمية المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. وتُعد هذه الحملة منصة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

شاركت في تنفيذ هذه الحملة خمسة من الرائدات والمتطوعات التابعات لفرع المجلس بالمحافظة، حيث قامن بزيارة مجموعة متنوعة من الأسر والأفراد في مدينة رأس غارب. وتم خلال هذه الزيارات تقديم شروحات وعروض حول أهمية المشروعات القومية وكيفية تأثيرها الإيجابي على مستقبل المجتمع.

تعد هذه الحملة تجسيدًا لالتزام المجلس القومي للمرأة بتعزيز التوعية المجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية وتشجيع المشاركة الفعّالة للمرأة في مسيرة التنمية والتطوير. تأتي هذه الجهود في إطار السعي لتعزيز الوعي بأهمية دور الأفراد في بناء مستقبل أفضل للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتستمر حملة "بلدي أمانة" في تنفيذ فعالياتها وزياراتها المجتمعية خلال الأيام القادمة، بهدف تشجيع التفاعل والمشاركة الإيجابية من قبل المجتمع المحلي لتحقيق أهدافها المتمثلة في توعية الجميع بأهمية المشروعات القومية ودورها في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.

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