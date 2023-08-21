النيابة تأمر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ مصابي حادث السلام

أمرت جهات التحقيق بالسلام ، الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث تصادم بين سيارتين وأخرى دراجة نارية على الطريق الدائري وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية..

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ووعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى موقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وكشف الفحص وقوع حادث التصادم بين سيارتين آحداهم ميكروباص ودراجة نارية واصيب شخصين ونقل المصابين الى المستشفى فيما رفع رجال المرور اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واعادتها لطبيعتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.