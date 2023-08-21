أكثر من ألف شخص مفقودين في هاواي الأمريكية بسبب الحرائق

أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش غرين، أن أكثر من 1000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.



وقال في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ذا هيل: "حوالي 1050 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، وستستغرق عمليات البحث والإنقاذ عدة أسابيع، كما ستواجه بعض التحديات غير العادية، حتى بعد الانتهاء بالفعل من مسح 85% من المنطقة المتأثرة بالحرائق بمعونة فرق البحث".

وأفاد حاكم هاواي بأن "الـ15% المتبقية من المنطقة المتأثرة بالحرائق أكثر تعقيدا، حيث تتشكل من المباني الكبيرة التي تتطلب إزالة بعض الأرضيات والهياكل. أما الجزء الأخير من عمليات البحث قد لا يسفر عن النتائج التي يأملها المجتمع، حيث إن بعض البقايا قد يكون من المستحيل استردادها".