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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة بلدي أمانة تجوب مدينة سفاجا وتنفذ 720 زيارة بالأسبوع الثالث

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نفّذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر فعاليات مميزة في أول أيام الأسبوع الثالث من حملته المستمرة "بلدي أمانة"، وذلك بمدينة سفاجا الواقعة جنوبي المحافظة، حيث شهدت هذه الفعاليات إجراء 720 زيارة للمنازل، واستهدفت 2881 فردًا من السيدات والرجال والأطفال.

تأتي هذه الحملة ضمن إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز الوعي المجتمعي والنظرة الإيجابية للمستقبل، وتهدف الحملة أيضًا إلى توضيح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

وشارك في تنفيذ هذه الحملة 9 من الرائدات والمتطوعات التابعات لفرع المجلس بالمحافظة، حيث قاموا بزيارة منازل مختلفة في مدينة سفاجا بهدف توعية الأفراد بأهمية المشروعات القومية ودورها في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت مسؤولة المجلس على أهمية هذه الحملة في زيادة الوعي والمشاركة المجتمعية، ورفع الستار عن دور المشروعات القومية في تحسين الظروف المعيشية وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للمجتمع.

وشددت على أن مشاركة رائدات المجلس تعزز من فاعلية هذه الجهود وتعكس دور المرأة في التنمية والتطوير.

وتأتي هذه الحملة في وقت يسعى فيه المجتمع المحلي إلى تحقيق تطور شامل من خلال التوعية والتفاعل الفعّال مع القضايا البيئية والاقتصادية، وتعكس هذه الجهود تكامل العمل بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية مستدامة للمستقبل.

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