أستاذ علوم سياسية: ترامب يحظى بدعم مباشر من الشارع الأمريكي.. فيديو

وضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أسباب ثقة الرئيس السابق دونالد ترامب في فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم ما يواجهه من محاكمات وانقسامات داخل الحزب الجمهوري.



وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الخريطة الانتخابية الأمريكية تشهد تغيرا كبيرا عن نظيرتها السابقة، مؤكداً أنه للمرة الأولى يظهر أن هناك انقسامات داخل الحزب الواحد على مرشح للانتخابات الرئاسية.

استمرار محاكمات ترامب التي من المتوقع أن تمتد لفترات طويلة



وأكد أستاذ العلوم السياسية ، أن ترامب رغم الانقسامات التي يشهدها الحزب الجمهوري على اختياره، إلا إنه يحظى بدعم مباشر من قِبل الشارع والجمهور الأمريكي، لذلك فإن الرئيس السابق بعيد عن استطلاعات الرأي، مضيفاً أن سبب رفض ترامب المشاركة في مناظرات الحزب الجمهوري؛ لشعوره أن هناك مؤامرة ومخطط لإزاحته في العملية الانتخابية المبكرة.

وأشار طارق فهمي إلى، أن الحزب الجمهوري يخشى من استمرار محاكمات ترامب التي من المتوقع أن تمتد لفترات طويلة، أن تؤثر بالسلب على الحزب، مردفا أن ترامب من جانبه يريد أن يقطع الطريق أمام المرشحين الصاعدين الذين وصل عددهم لأكثر من 11 مرشحا عن الحزب الجمهوري.