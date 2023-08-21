أربعة مصريين يشاركون بمهرجان سولسونغ الثقافي الدولي للفنون التشكيلية بكوريا.. تفاصيل

من المؤكد ان الثقافة و الفنون تلعبان دورا هاما في خلق المجتمعات الراقية و صنع نهضة الدول , و بمرور الوقت ادرك الجميع ان للفن دورا هاما في نشر قيم التسامح و الوحدة و انه من خلال الفن تقاس حضارات الشعوب ...

و في هذا الإطار قامت وزارة الثقافة الكورية مؤخرا بدعوة سبعة فنانيين عالميين من مصر و إيطاليا و باكستان للمشاركة في مهرجان سولسونغ الثقافي الدولي للفنون التشكيلية في دورته ال16 بكوريا في الفترة ما بين 19 و 24 أغسطس الحالي ...

و يشارك بالمعرض 30 فنانا كوريا من كبار الفنانيين التشكيليين و اللذين حرصوا على الترحيب بزملائهم من مصر و الدول الأخرى و هم سبعة فنانيين فقط , حرصوا جميعا على المشاركة بأعمال فنية راقية تعبر عن هويتهم انتمائهم لأوطانهم ...

وهم من مصر ..

الفنان التشكيلي وليد جاهين ..

و هو دكتور في كلية الفنون الجميلة جامعة الأسكندرية , قدم 21 معرضا خاصا منذ عام 2000 و حتى الأن , منهم ثلاثة معارض خاصة بكوريا الجنوبية , و هو حاصل على الجائزة الأولى في بينالي طشقند الدولي السابع عام 2013

الفنانة التشكيلية ماريان بشارة

ولدت في القاهرة و تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 1993 .

و قد شاركت في عدة معارض و ندوات دولية مثل الندوة النسائية السنوية لألدو 2023 , كما تم جمع العديد من اعمالها في عدة متاحف مثل متحف كوبيلوزوس العائلي للفنون في أثينا . و هذا بالإضافة إلى حرص بعض الفنادق الكبرى على إقتناء أعمالها مثل فندقى جى دبليو ماريوت و سونستا و غيرهم ..

و الجدير بالذكر ان بشارة تعد عضوا نشطا بالعديد من الكيانات الفنية الهامة مثل نقابة الفنانين التشكيليين و جمعية إحياء التراث المصري و جمعية لوس أميس دي أرتس .

الفنانة سارة صليب

و هي فنانة تشكيلية ولدت في مصر عام 1998 , و أكملت درجة البكالوريوس في الفنون البصرية عام 2021 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة , و حصلت على درجة الماجستير في إدارة الفنون و الثقافة من جامعة روما لإدارة الأعمال . و قد شاركت الفنانه الشابة في العديد من المعارض الفنية التي غالبا ما توصف بأنها تحمل لمسات عاطفية من الذاكرة الطفولية



الفنانة رشا علاء

فنانة مصرية تخرجت بدرجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة عام 2016 , ثم حصلت على الماجيستير و تعمل حاليا كمدرس مساعد بكلية فنون جميلة جامعة الأسكندرية . و يذكر ان اعمال الفنانة رشا علاءقد وقع الإختيار عليها لتصبح جزئا من مجموعة لوحات بمعرض " صور العالم " في متحف بينتيتون للفن المعاصر في إيطاليا , كما شاركت ايضا في العديد من المعارض مثل المعرض الدولي للفن المعاصر ( مصر و كوريا الجنوبية ) .



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