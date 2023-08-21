محافظ الغربية يهنئ مفتي الجمهورية على تجديد الثقة

استقبل اليوم الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بمكتبه بدار الإفتاء المصرية، الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لتهنئة فضيلته على تجديد الثقة ومد خدمته لمدة عام آخر مفتياً للديار المصرية، لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

وأكد محافظ الغربية أن قرار الرئيس بتجديد الثقة لفضيلة المفتي، يأتي تكليلاً للجهود المبذولة التي قام بها فضيلته على مدار الأعوام السابقة في تطوير الدار ومواجهة جماعات التطرف والإرهاب في الداخل والخارج بأساليب متطورة وبناء الوعي خاصة لدى الشباب لحماياتهم من الوقوع في براثن التطرف.

وعبر فضيلة المفتي عن خالص الامتنان لزيارة محافظة الغربية وتهنئته، مؤكدًا على عمق العلاقات الطبية بينهما، ومتمنيا التوفيق لمحافظ الغربية في أداء عمله والدور المنوط به.

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