موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا بتصفيات الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس، واللاعبون هم:

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

مصطفى محمد

حمدي فتحي

طارق حامد

محمد شريف

أحمد حمدي

سام مرسي

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر.