بعد انتهاء المناورات.. سفن حربية روسية تصل إلى ميناء تشينغداو شرقي الصين

وصلت مجموعة سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى ميناء مدينة تشينغداو شرقي الصين.

ذلك بعد أن انهت مهمتها في إطار مناورات مشتركة مع البحرية الصينية في المحيط الهادئ.

وبعد وصول السفن إلى الصين، أجرى الأميرال، فاليري كازاكوف، محادثات مع الأميرال قائد القيادة الشمالية المشتركة للجيش الصيني، وانغ داتشونغ، وفقا لما نشرته روسيا اليوم.

وقال كازاكوف في تصريح صحفي: «اليوم أكملنا الدوريات المشتركة والتي أنجزنا خلالها عددا من مهام التدريب التي شملت الاستطلاع، وأعمال التدريب القتالي الأخرى».

واستمرت المناورات البحرية الروسية والصينية 3 أسابيع في المحيط الهادئ.