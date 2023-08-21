إيران تكشف آخر التطورات بشأت عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، بأن عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة ستستغرق ما يصل إلى شهرين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أشار كنعاني، خلال مؤتمر صحفي في طهران، إلى أنه تم تحديد "إطار زمني" لعملية تبادل سجناء البلدين، من قبل المعنيين بتنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن سيستغرق شهرين بحد أقصى.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، في أغسطس الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في طهران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن.



وتأتي هذه الخطوة، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.