تحمل تكاليفها.. ميدو يسلم ناشئي الزمالك ملابس الموسم الجديد

حرص أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على تسليم لاعبي فرق قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ملابس رياضية جديدة وذلك استعدادا للموسم الجديد.

ميدو يسلم ناشئي الزمالك ملابس الموسم الجديد

وتحمل ميدو تكاليف الملابس الرياضية التي سلمها للاعبي قطاع الناشئين بشكل كامل، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في الوقت الحالي، خاصة بعد استقالة مجلس إدارة النادي.

وحرص ميدو على التواجد في نادي الزمالك يوميا على مدار الفترة الماضية لمتابعة قطاع الناشئين وتطويره بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للفرق، استهدافا للاستفادة منه في ظل أزمة إيقاف القيد.