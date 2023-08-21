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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 منازل ويخطر بإسقاط 4 أخرى غرب أريحا

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بهدم 4 منازل لعائلات فلسطينية وأخطرت بهدم 4 آخرين في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن تلك القوات معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، اقتحمت القرية، وهدمت أربعة منازل أحدها قيد الإنشاء تقدر مساحتها بين 130 - 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتها إلى المواطنين محمود علي طنوس، ووشفيق رواغ، وآخرين من مدينة القدس.

فيما أخطرت بهدم 4 منازل تعود ملكيتها للشقيقين محمد وفادي ظاهر، والشقيقين أسعد ومحمد علي، كما أخدت قياسات منزل أحدهم تمهيداً لهدمه.

قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلات فلسطينية قرية الديوك التحتا مدينة أريحا الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 منازل

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