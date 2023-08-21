أستاذ بالجامعة الكاثوليكية: وثيقة الأخوة الإنسانية كتبت على مضمون التعايش السلمي بأدق الألفاظ..فيديو

أكدت الدكتورة جوليت شاكر الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية بإيطاليا، أن وثيقة الأخوة الإنسانية كتبت على مضمون التعايش السلمي، مضيفة أن وثيقة الأخوة الإنسانية كتبت بألفاظ دقيقة، ومن متخصصين.

وثيقة الاخوة الإنسانية تتضمن حقوق المسنين

وأضافت جوليت شاكر ، خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن وثيقة الاخوة الإنسانية تتضمن حقوق المسنين، والمرأة والطفل.

وأشارت الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية بإيطاليا إلى، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تضم توصيات عن الرحمة و المحبة والمساواة والتعايش السلمي ، وذلك تحت مبدأ الأخوة الإنسانية.