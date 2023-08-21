الاحتلال الإسرائيلي يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت جميع المداخل المؤدية الى مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المداخل "قلقس"، و "الفحص"، والكسارة جبل جوهر، وجسر حلحول، ومدخل دوراـــ الفوار، وبني نعيم، وبيت عينون، وبيت كاحل، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين، والتسبب بأزمة مرورية خانقة.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل مستوطنة وأصابة آخر، بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث تمكن المنفذ من الانسحاب.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، مشيرا إلى أن قواته أغلقت المنطقة ونصبت الحواجز العسكرية واستنفرت المزيد من القوات للبحث عن المنفذ.