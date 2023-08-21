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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الهيئة المصرية للمواصفات والجودة توقع بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

صدى البلد

وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات، بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووقع البروتوكول كلا من الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة خالد سعيد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذلك بحضور كلا من إيناس عبد العزيز ممثل برنامج USAID، الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، الدكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الالكترونيات ومن هيئة المواصفات والجودة المهندسة هبه حماد مدير عام ادارة المواصفات، والمهندس مصطفى عبد الله مدير إدارة المواصفات الهندسية، والمهندسة نرمين أخصائى أول بالمواصفات الهندسية.

وتضمن البروتوكول التعاون المشترك وتوفير المعلومات في مجالات المواصفات، والجودة، والاختبارات، والمعايرات الصناعية، والتدريب والتأهيل للحصول على أنظمة الإدارة المختلفة ونشر الوعى بأنشطة وخدمات الطرفين في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية من خلال الوسائل المتاحة لكل منهما والتعاون لتحقيق متطلبات واشتراطات المواصفات القياسية المصرية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والمشاركة في اعمال اللجان الفنية بالهيئة وعلى المستوى الاقليمي، وفي الاجتماعات الدولية.

وأكد الدكتور خالد صوفى، خلال كلمته على أهمية نشر الوعي بمفاهيم منظومة المواصفات وتقييم المطابقة، وذلك بالتنسيق مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الدعم الفنى فيما يخص تطبيق المواصفات القياسية في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي .

جدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الجهة المنوط بها دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومساعدة أعضائها في التوافق مع المواصفات القياسية العالمية والمحلية والحصول على شهادات الجودة طبقا للتخصصات المختلفة وذلك من خلال الشراكات مع الجهات والهيئات المحلية والدولية المتخصصة في ذلك.

وصرح صوفى ، أن البرتوكول يأتي في إطار دعم خطط الحكومة للتنمية المستدامة حيث يتوافق مع أهداف وسياسات وزارة التجارة والصناعة وخاصة استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتكنولوجية، والذى يعكس إيمان الحكومة المصرية بأهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق هذه الأهداف كما يمثل ايضا خطوة للتحرك نحو الثورة الصناعية الرابعة .

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