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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزيرة التجارة: حريصون على التصدير لدول الاتحاد الأوراسي

صدى البلد

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  اولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان التابعة لدولة روسيا الاتحادية والذي يزور مصر حالياً على رأس وفد يضم ممثلي عدد من الهيئات الحكومية المعنية بتنمية الصناعة والاستثمار وكذا كبرى الشركات الصناعية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير أهمية تشجيع الحكومتين للشركات الصناعية في البلدين على تحقيق مفهوم التكامل الصناعي في عمليات الإنتاج، بما يسمح بتصدير هذه المنتجات إلى أسواق دول تجمع الاتحاد الأوراسى مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين مصر ودول التجمع.

ولفت سمير إلى اهتمام الدولة بتنمية صناعة السيارات من خلال وضع استراتيجية جديدة تقوم على تقديم حوافز كبيرة لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أهمية دراسة إمكانيات تصنيع مشترك للسيارات من خلال توريد المكونات الرئيسية من تتارستان واستكمال صناعة السيارة اعتماداً على الإمكانيات الجيدة للصناعات المغذية للسيارات حاليا في مصر، والتوسع في تصدير هذا المنتج إلي السوق الأفريقي الضخم بالاستفادة من اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ونوه الوزير إلى أن هناك اهتمام من الدولة في المرحلة الحالية بتصنيع عدد كبير من المنتجات والخامات (ما يقارب ١٥٢ بند) التي يتم استيرادها وتعتبر مدخلات لصناعات هامة وبالتالي يمكن التصنيع المشترك لها ومن ضمنها إطارات السيارات والمركبات إلى جانب البتروكيماويات التي تتميز تتارستان بإنتاجها.

ووجه الوزير الدعوة لوفد جمهورية تتارستان للمشاركة في المشروع الجاري دارسته حاليا لإقامة مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستغلا موقع مصر المتميز لإعادة التصدير لدول القارة الأفريقية اعتمادا على شبكه الطرق البرية القائمة والجاري تمهيدها لربط دول القارة وعلى رأسها طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط شمال القارة بجنوبها.

ومن جانبه أكد اولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان أهمية هذه الزيارة والتي تضم كبريات الشركات العاملة في مجالات البترول والغاز والشاحنات والمركبات الثقيلة ومنتجات الألبان والمعدات الطبية، حيث تسعي هذه الشركات لاستمرار وتعزيز التعاون مع الجانب المصري ودارسة فرص الاستثمار في مصر بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

وأشار إلى انه يجري حاليا دراسة إمكانية تصنيع مضخات المياه في مصر، وقد رحب الوزير بهذا المشروع الذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية مؤخراً عن مخطط لزيادة كبيرة في الرقعة الزراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي بالتعاون مع بعض الدول العربية.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبيه لدعوة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير التعاون مع كبري الجمهوريات والأقاليم التابعة لدولة روسيا الاتحادية، هذا ويتولى جهاز التمثيل التجاري بالوزارة تنظيم فعاليات هذه الزيارة بالتعاون مع الجهات المختلفة حيث من المقرر أن يزور الوفد المنطقة الصناعية بالعين السخنة كما يعقد لقاء موسع مع الشركات المصرية ينظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية إلى جانب الاجتماع مع  رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

أحمد سمير وزير التجارة الاتحاد الأوراسي الاقتصادي العالمي البترول والغاز التكامل الصناعي الهيئات الحكومية العلاقات الاقتصادية والتجارية

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