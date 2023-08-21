فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن أشهر مطاعم الأكل الجاهز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا لإحدى الصفحات التي روى من خلالها بعض الأشخاص عن تجارب عملهم السيئة داخل بعض المطاعم الأكل الجاهز ومحلات الحلوى الشهيرة.

كوارث بمحلات الوجبات السريعة

كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منشور، “بعيدا عن محتوى الصفحة، البوست ده مهم جدا جدا ومرعب؛ الناس اللي اشتغلت في مكان ياريت تنورنا بالبلاوي اللي شافتها فيه، واحنا هحاول ننزل سكرينات هنا في الكومنتس موجودة في البوست ده بتوضح احنا ازاي بنتغفل”.

جاءت التعليقات صادمة وغير متوقعة، بالنسبة للعديد مما جعل بعض المتابعين يمتنعون عن تناول الأكل من المطاعم؛ حفاظا على صحتهم وتعرضهم للأمراض نتيجة الإهمال، وعدم نظافة أغلب مطاعم الأكل الجاهز و اللحوم المصنعة أيضا مثل اللانشون.

ونستعرض المزيد من التفاصيل منخلال الفيديوجراف التالي.