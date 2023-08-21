وزيرا "الصحة والسكان" و "الإنتاج الحربي" يبحثان التعاون في مجال إقامة المستشفيات الميدانية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، نموذجًا لإنشاء مستشفى ميداني تم تنفيذه من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

وعلى هامش الجولة التفقدية، بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لتصنيع هذا النوع من المستشفيات تفعيلاً لخطة وزارة الصحة لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين بجودة عالية وبالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وبالشراكة الفعالة مع وزارة الإنتاج الحربي.

كما شهد اللقاء عرضًا مفصلاً حول تجهيزات ومراحل إنشاء وإقامة نموذج المستشفى الميداني، والذي تم تصميمه على مساحة 1000 متر مربع، تشمل 2 خيمة استراحة وممرات، و٣ غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و٤ غرف مرضى تضم كل غرفة ٥ أسرة، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة المياه وخزان مياه الشرب.

وأشاد وزير الصحة والسكان بنموذج المستشفى الميداني الذي قام بتفقده خلال زيارة (مصنع 200 الحربي)، مثنيًا على مستوى تنفيذ هذا المستشفى الذي قام به المصنع، وما به من تجهيزات وإمكانيات على مستوى عالٍ لمواجهة أي طوارئ والتدخل الفوري.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن المستشفى الميداني يُعد بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين، كما أنها تتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان لآخر.

وأكد "عبد الغفار" أن وزارة الصحة حريصة على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والإستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها في تنفيذ عدد من المشروعات التى تهم صحة المواطن تشجيعاً للصناعة الوطنية ودعماً لتعميق المكون المحلي.



واتفق الوزيران خلال الاجتماع، بأن يكون النموذج الأول لتصنيع المستشفى الميداني بمصر لصالح وزارة الصحة والسكان، حيث نوه وزير الصحة عن الاحتياج لهذا النموذج خاصة في أماكن تطوير المستشفيات أو الأماكن ذات الكثافة القليلة.



ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا التفقد يأتي في ضوء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"الصحة والسكان" فى مجال إقامة المستشفيات الميدانية، مشيرًا إلى الحرص على أن تحتوى المستشفى الميداني من إنتاج (مصنع 200 الحربي) على كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة.

ولفت الوزير محمد صلاح، إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعميق التصنيع المحلي وكذا توجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بالدولة وعلى رأسها المشروعات التي تساهم في تقديم خدمات صحية لرعاية طبية أفضل للمواطنين وتحسين الظروف الصحية والمعيشية لهم.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، وجود تعاون سابق مثمر مع وزارة الصحة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل وكذا إنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والمعاهد الصحية، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على تحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

شارك في الجولة التفقدية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،

والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتور أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي.



ومن جانب، وزارة الإنتاج الحربي حضر كل من المهندس/إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ محمد أبو النجا مستشار السيد نائب رئيس الهيئة والسيد/ محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة بالهيئة.